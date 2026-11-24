Κοινοβουλευτική ερώτηση με αίτημα την άμεση επαναφορά της ενίσχυσης 15% για την αγορά λιπασμάτων, προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης , μαζί με άλλους πέντε βουλευτές της Αριστεράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, “η αύξηση του κόστους παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον πρωτογενή τομέα. Το υψηλό κόστος των αγροτικών εφοδίων, η ενεργειακή επιβάρυνση, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς, απειλώντας τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιβάρυνση από το κόστος των λιπασμάτων, μιας απολύτως αναγκαίας εισροής για τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των καλλιεργειών. Η κυβέρνηση πάρα το ότι είχε αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος, θεσπίζοντας έκτακτη ενίσχυση 15% επί των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου 2026, διέκοψε το μέτρο, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες των παραγωγών παραμένουν αυξημένες”.

Στην ερώτηση σημειώνεται ότι “η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ζητά την άμεση επαναφορά της ενίσχυσης, ώστε να καλυφθούν οι αγορές λιπασμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027. Η ανάγκη είναι ιδιαίτερα επιτακτική για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο, καθώς αφορά καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, τα σταυρανθή και η ελιά. Μάλιστα, η καθυστέρηση ή η αδυναμία πραγματοποίησης των αναγκαίων λιπάνσεων ενδέχεται να έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στις αποδόσεις και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων κατά τη συγκομιδή του 2027”.

Τέλος, με την ερώτησή τους, ο Αλ. Χαρίτσης και οι βουλευτές της Αριστεράς ζητούν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το αίτημα της ΕΘΕΑΣ και να επαναφέρει άμεσα την ενίσχυση 15% για την αγορά λιπασμάτων, καλύπτοντας το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Μαρτίου 2027.