Τι είναι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και πώς λειτουργεί στην πράξη; Ποιοι άνθρωποι και ποια εγχειρήματα δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία και τι δημιουργούν μέσα από τη συνεργασία τους;

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο «Κοινός Τόπος», μια κοινή πρωτοβουλία φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) της Μεσσηνίας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοικτή ημέρα γνωριμίας, από τις 9.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας, στον χώρο της Βιολογικής Αγοράς.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τα εγχειρήματα, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η συνεργασία παίρνει μορφή στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια πηλού και δημιουργίας σπορόσβωλων, παρασκευή χειροποίητων ζυμαρικών, γνωριμία με την παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο, πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και βιωματικές δραστηριότητες γύρω από την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Ένα διαδραστικό παιχνίδι θα αποτελέσει την αφετηρία για να ανακαλύψουμε τις αρχές και τις αξίες της Κ.Αλ.Ο.

Ο «Κοινός Τόπος» είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας εγχειρημάτων της Μεσσηνίας που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία, από την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον μέχρι τον πολιτισμό, τη φροντίδα και την κοινωνική καινοτομία. Σκοπός του είναι να αναδείξει τη δραστηριότητά τους, να διευκολύνει τη γνωριμία και τη συνεργασία μεταξύ τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες για κοινές πρωτοβουλίες. Μέσα από την ιστοσελίδα του δημιουργείται επίσης ένας κοινός ψηφιακός χώρος παρουσίασης των εγχειρημάτων και των δράσεών τους.

Η ανοικτή ημέρα γνωριμίας αποτελεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να έρθουν σε άμεση επαφή με την Κ.Αλ.Ο και με τα εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στον τόπο τους. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι φορείς: ΑΕΚΟΝ Συν.Εργ., Culti Multi Κοιν.Σ.Επ., Iris Social Inclusion Α.Μ.Κ.Ε., Κουκουβά Κοιν.Σ.Επ., Mala Tinta Κοιν.Σ.Επ., Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ., Μεσσήνης Γαία Κοιν.Σ.Επ., MY Κοιν.Σ.Επ., Νόστος Κοιν.Σ.Επ., Πάλμι Κοιν.Σ.Επ., PHAOS Κοιν.Σ.Επ., Ρέκτης Κοιν.Σ.Επ., RE:THINK Κοιν.Σ.Επ. και Villages in Action Α.Μ.Κ.Ε.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κοινός Τόπος: Κ.Αλ.Ο και Χωρική Δικαιοσύνη στη Μεσσηνία», που υλοποιεί η Villages in Action σε συνεργασία με τη Δικτύωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το koinos-topos.gr.