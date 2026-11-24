Να αποφεύγουν την κατανάλωση νερού στον Πύργο Τριφυλίας ζητά η ΔΕΥΑ Τριφυλίας από τους κατοίκους της περιοχής, καθώς λόγω βλάβης του αγωγού τροφοδοσίας, οι δεξαμενές γεμίζουν από εναλλακτικές πηγές, ελεγμένες όπως σημειώνεται.

Πέρα από τη μη χρήση του για πόση και μαγείρεμα συστήνεται να περιοριστεί και η χρήση του, μόνο στα απολύτως απαραίτητα.

Σε ενημέρωση της ΔΕΥΑ Τριφυλίας σημειώνεται: «Η Δ.Ε.Υ.Α. ενημερώνει τους κατοίκους της Τ.Κ. Πύργου Τριφυλίας ότι, λόγω σοβαρής βλάβης στον βασικό αγωγό τροφοδοσίας από τη θέση «Αλικοντούζι», δεν είναι δυνατή η επαρκής πλήρωση των δεξαμενών ύδρευσης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της υδροδότησης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή τροφοδότηση των δεξαμενών με υδροφόρες από ελεγμένες εναλλακτικές πηγές.

Λόγω της διαδικασίας αυτής πρέπει να διενεργηθούν νέοι εργαστηριακοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων, το νερό του δικτύου δε μπορεί να θεωρηθεί πόσιμο και απαγορεύεται η χρήση του για πόση και μαγείρεμα.

Συνιστάται η χρήση του αποκλειστικά για: ατομική υγιεινή (μπάνιο), καθαριότητα και λοιπές οικιακές χρήσεις.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του νερού στα απολύτως απαραίτητα, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για όλους».

Κ.Μπ.