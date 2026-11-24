Μείωση κατά 501 μαθητές, ποσοστό 1,5%, καταγράφεται στη δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα γυμνάσια, τα γενικά λύκεια, τα επαγγελματικά λύκεια και τις επαγγελματικές σχολές μειώθηκαν από 32.899 το σχολικό έτος 2015/2016 σε 32.398 το 2024/2025. Η μείωση προέρχεται από τη γενική εκπαίδευση, καθώς στην επαγγελματική καταγράφεται αύξηση των μαθητών, η οποία ωστόσο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πανελλαδικής.

Ειδικότερα, στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι εγγεγραμμένοι μαθητές μειώθηκαν από 28.390 το 2015/2016 σε 27.518 το 2024/2025. Η απώλεια των 872 μαθητών αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,1%, την ώρα που πανελλαδικά ο αριθμός των μαθητών στις ίδιες βαθμίδες αυξήθηκε κατά 0,8%.

Η μεγαλύτερη μείωση στην Πελοπόννησο σημειώθηκε στα γενικά λύκεια, όπου οι μαθητές περιορίστηκαν από 12.419 σε 11.826, δηλαδή κατά 593 ή 4,8%. Στα γυμνάσια η μείωση ήταν μικρότερη, καθώς οι μαθητές από 15.971 περιορίστηκαν σε 15.692, καταγράφοντας απώλειες 279 μαθητών ή 1,7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού στα γυμνάσια κατά τα τελευταία σχολικά έτη. Το 2022/2023 είχαν καταγραφεί 16.474 μαθητές, αριθμός που αποτελούσε τον υψηλότερο της εξεταζόμενης δεκαετίας. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 782, φτάνοντας τους 15.692 το 2024/2025. Στο ίδιο διάστημα ο αριθμός των γυμνασίων παρέμεινε σταθερός, στις 111 σχολικές μονάδες.

Αύξηση 8,2% στην επαγγελματική εκπαίδευση

Αντίθετη πορεία ακολούθησε η επαγγελματική εκπαίδευση της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια και τις επαγγελματικές σχολές αυξήθηκαν από 4.509 το σχολικό έτος 2015/2016 σε 4.880 το 2024/2025.

Η αύξηση κατά 371 μαθητές αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,2%, σημαντικά χαμηλότερο από το πανελλαδικό 17,3%. Σε επίπεδο χώρας, οι μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν από 98.772 σε 115.828.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αριθμός των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης είχε υποχωρήσει στους 4.105 το σχολικό έτος 2017/2018. Ακολούθησε σταδιακή ανάκαμψη, με αποτέλεσμα το 2024/2025 να καταγραφεί ο υψηλότερος αριθμός της δεκαετίας. Οι 4.880 μαθητές φοιτούσαν σε 33 σχολικές μονάδες.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της δεκαετίας έχει μεταβληθεί η σύνθεση των επαγγελματικών σχολών που περιλαμβάνονται στις στατιστικές καταγραφές. Τα παλαιότερα στοιχεία περιλαμβάνουν και επαγγελματικές σχολές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η τελευταία καταγραφή αφορά τα ΕΠΑΛ του υπουργείου Παιδείας και τις ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά, η αύξηση των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση αντιστάθμισε μέρος των απωλειών της γενικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η συνολική μείωση των 501 μαθητών στη δεκαετία, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα έντονη υποχώρηση των εγγραφών στα γυμνάσια κατά την τελευταία διετία, αποτελεί ένδειξη που απαιτεί παρακολούθηση τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα υπό το βάρος της δημογραφικής συρρίκνωσης της Πελοποννήσου.