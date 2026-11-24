Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει αποκαρδιωτική την κατάσταση στον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι, ενώ η ελαιοσυγκομιδή πλησιάζει στα μέσα της, οι τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο και τις ελιές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος συγκομιδής.

Υποστηρίζει επίσης ότι σχεδόν όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα πωλούνται από τους παραγωγούς σε τιμές χαμηλότερες του κόστους παραγωγής, ενώ φτάνουν στους καταναλωτές σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής, στις καθυστερήσεις καταβολής ενισχύσεων και αποζημιώσεων, ακόμη και προηγούμενων ετών, καθώς και στην απουσία μέτρων αναπλήρωσης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζει ότι οι ανάγκες των αγροτών παραμένουν χωρίς χρηματοδότηση, ενώ διατίθενται μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

«Δεν θα τους αφήσουμε να μας ξεκληρίσουν», τονίζει στην ανακοίνωσή της και καλεί τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στην απεργία, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Δεν θα αφήσουμε τη γη μας, θα μας βρουν μπροστά τους ξανά στα μπλόκα αν δεν δώσουν άμεσα λύσεις στα προβλήματά μας», καταλήγει η Ομοσπονδία.