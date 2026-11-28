Συνεχίστηκαν την περασμένη Τετάρτη οι δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μαζί σπάμε τη Σιωπή: 25 Ημέρες Δράσης», πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική δράση «Orange Day» από τις Διευθύνσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, στις κεντρικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λειτούργησαν ενημερωτικά περίπτερα (Info Desk), ενώ διανεμήθηκαν στους πολίτες πορτοκαλί ζέρμπερες, συνοδευόμενες από κορδέλα με το λογότυπο της πρωτοβουλίας, κωδικό QR και το κεντρικό μήνυμα της δράσης “Σπάμε τη σιωπή. Στεκόμαστε απέναντι στη βία κατά των γυναικών”.

Στη Μεσσηνία η δράση έγινε στην Καλαμάτα έξω από το Πνευματικό Κέντρο, με την Υποδιευθύντρια και συντονίστρια για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, Κωστούλα Χριστοπούλου να δίνει το “παρών”, μαζί με αστυνομικούς της Διεύθυνσης.

Κ.Ηλ.