Διάβαση για ΑμεΑ χωρίς συνέχεια, προβληματική κι επικίνδυνη, στην οδό Βασιλ. Γεωργίου, στους Ταξιάρχες, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Το ΑμεΑ που θα περάσει τη διάβαση στη νησίδα, θα πρέπει να κινηθεί μέσα στον δρόμο, με κίνδυνο να παρασυρθεί από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, για να ανέβει στην πλατεία των Ταξιαρχών και να συνεχίσει προς Κανάρη ή Γεωργούλη.

Γ.Σ.