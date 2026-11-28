“Στα σκάνδαλα που σχετίζονται με στελέχη της ΝΔ και τη ΕΛΑΣ”, όπως χαρακτηριστικά καταγράφει, αναφέρεται ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Μενέλαος Γερονικολός.

Αναλυτικά, ο κ. Γερονικολός αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του:

“Ο φαύλος κύκλος της αδιαφάνειας, των απευθείας αναθέσεων και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος έχει ονόματα και διευθύνσεις. Μητσοτάκης και Τσίπρας αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι οι αρχιτέκτονες των παθογενειών που κρατούν τον τόπο εγκλωβισμένο στην παρακμή.

Ο Λιάκος, ο Χατζηγιαννάκης, τα «σπιτάκια» και τόσα άλλα σκάνδαλα αποδεικνύουν ότι ΝΔ και ΕΛΑΣ είναι μέρος του ίδιου χρεοκοπημένου συστήματος, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει έμπρακτα υπηρετήσει τη θεσμική θωράκιση του κράτους, με εμβληματικές μεταρρυθμίσεις διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας όπως η «Διαύγεια», το ΑΣΕΠ και ο Οικονομικός Εισαγγελέας.

Απέναντι σε εκείνους που υπηρετούν τον φαύλο κύκλο του χθες, συνεχίζουμε να διεκδικούμε ένα κράτος δικαίου και αξιοκρατίας, συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αλλαγή που μας αξίζει”.