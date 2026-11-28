Μια ανοιχτή χειμερινή εξόρμηση στον Ταΰγετο διοργανώνει αύριο Κυριακή η Πεζοπορική Βιωματική Ομάδα «Τα Γεράκια», με σημείο συνάντησης το Τουριστικό Ταϋγέτου, στις 11 το πρωί.

Η δράση απευθύνεται σε παλιούς και νέους φίλους της ομάδας, προσφέροντας την ευκαιρία για μια ημέρα στη φύση, με επίκεντρο την παρέα, την εξερεύνηση και τη γνωριμία με το ορεινό τοπίο.

Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ακολουθήσει περιήγηση προς τα Ριζανά και πιθανή ήπια πεζοπορία προς τον Άγιο Πέτρο. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται εναλλακτική οδική εξόρμηση σε χωριά και διαδρομές της μεσσηνιακής πλευράς του Ταϋγέτου.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, ενώ η τελική διαμόρφωση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Πληροφορίες στο τηλ: 6945568387.