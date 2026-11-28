Ενώ επίσης κατά πλειοψηφία όρισε νέο μέλος των Γιώργο Πρεβεζάνο.
Ωστόσο αυτό που επισημάνθηκε από την αντιπολίτευση είναι το γεγονός ότι στη ΔΕΥΑΤ έγινε έμμισθη και η θέση του αντιπροέδρου την ώρα που ο κόσμος πληρώνει αυξημένους λογαριασμούς λόγω των οικονομικών οφειλών της ΔΕΥΑΤ.
ΝΑ παραμείνει στη θέση του ο κ. Αυρηλιώνης ζήτησε από την αντιπολίτευση ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς, ο οποίος στη συνέχεια της συζήτησης έθεσε το ερώτημα αν η θέση του αντιπροέδρου είναι έμμισθη. Με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Βασίλη Τζανέτο να απαντά ότι με το νέο κώδικα μπορεί να είναι και είναι στο 50% του προέδρου.
Την απόρροια του για τη σπουδή να γίνει το πρωί η παραίτηση του κ. Αυρηλιώνη και την ίδια μέρα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ για την αποδοχή της, εξέφρασε ο ΔΣ Βασίλης Αγγελόπουλος, συμπληρώνοντας αφού υπήρχε τόσο βιασύνη γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μετά από 20 ημέρες.
Ενώ η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι έγινε η παραίτηση για να πάει κάποιος άλλος στην έμμισθη θέση που δημιουργήθηκε, θα πάει ο επόμενος που θα πληρώνεται.
Κ.Μπ.