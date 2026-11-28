Αποδεκτή κατά πλειοψηφία έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας την παραίτηση του Χαράλαμπου Αηρηλιώνη από την θέση του αντιπροέδρου και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ.

Ενώ επίσης κατά πλειοψηφία όρισε νέο μέλος των Γιώργο Πρεβεζάνο.

Ωστόσο αυτό που επισημάνθηκε από την αντιπολίτευση είναι το γεγονός ότι στη ΔΕΥΑΤ έγινε έμμισθη και η θέση του αντιπροέδρου την ώρα που ο κόσμος πληρώνει αυξημένους λογαριασμούς λόγω των οικονομικών οφειλών της ΔΕΥΑΤ.

ΝΑ παραμείνει στη θέση του ο κ. Αυρηλιώνης ζήτησε από την αντιπολίτευση ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς, ο οποίος στη συνέχεια της συζήτησης έθεσε το ερώτημα αν η θέση του αντιπροέδρου είναι έμμισθη. Με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Βασίλη Τζανέτο να απαντά ότι με το νέο κώδικα μπορεί να είναι και είναι στο 50% του προέδρου.

Την απόρροια του για τη σπουδή να γίνει το πρωί η παραίτηση του κ. Αυρηλιώνη και την ίδια μέρα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ για την αποδοχή της, εξέφρασε ο ΔΣ Βασίλης Αγγελόπουλος, συμπληρώνοντας αφού υπήρχε τόσο βιασύνη γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μετά από 20 ημέρες.

Ενώ η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι έγινε η παραίτηση για να πάει κάποιος άλλος στην έμμισθη θέση που δημιουργήθηκε, θα πάει ο επόμενος που θα πληρώνεται.

Κ.Μπ.