Βιωματική δράση με τίτλο “Στη θέση σου για λίγο”, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, σε τμήμα της α’ τάξης.

Τη δράση διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας, την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου και μέλη του Α.Σ. ΔιαφοροΖΩ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με άτομα με κινητική και οπτική αναπηρία, να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν τις απορίες τους, αποκτώντας μια πιο άμεση εικόνα για την καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια, γνώρισαν τη μέθοδο γραφής Braille μέσα από την χρήση ειδικής γραφομηχανής και την παρουσίαση βιβλίων γραμμένων με το συγκεκριμένο σύστημα. Παράλληλα, δοκίμασαν να κινηθούν με τη βοήθεια του λευκού μπαστουνιού, καθώς και να χρησιμοποιήσουν αναπηρικό αμαξίδιο, βιώνοντας για λίγο ορισμένες από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία στην καθημερινή του μετακίνηση.

Σκοπός της δράσης ήταν η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, η ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα και η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, καθώς πρόκειται να υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά την έννοια της αναπηρίας και να καλλιεργήσουν αξίες όπως η αποδοχή, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός.