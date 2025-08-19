eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εξόρμηση του Ορειβατικού Καλαμάτας στον Ολυμπο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Ορειβατικός Σύλλογος οργανώνει την ετήσια καλοκαιρινή εξόρμηση με προορισμό τον Ολυμπο.

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 8 το πρωί, από τα γραφεία του συλλόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οπως και κάθε χρόνο, και ανάλογα με τις συμμετοχές, θα πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές διαδρομές ανάβασης προς το Οροπέδιο των Μουσών, με διαφοροποίηση στη διάρκεια της πορείας και τον βαθμό δυσκολίας».
Αρχηγός της τριήμερης εξόρμησης (22-24 Αυγούστου) είναι ο Γιάννης Κουραμπάς (τηλ. 6972719232). Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιάννη Κουτσικέα (τηλ. 6974036515).

