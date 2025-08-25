Κίνηση ελπίδας από παιδιά στη γιορτή της “Φλόγας” στους Μύλους Κυπαρισσίας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου η εκδήλωση για τα 25 χρόνια “Φλόγας” στη Μεσσηνία, στον Παλιό Νερόμυλο στους Μύλους Κυπαρισσίας.

Συγκεκριμένα πέντε μικρά παιδιά προσέφεραν όλα τα έσοδα τους από τις χειροτεχνίες που πούλησαν το προηγούμενο βράδυ στο πανηγύρι του χωριού τους στη Σπηλιά! Μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, μια κίνηση ελπίδας, αλλά και δύναμης, που έδειξε έμπρακτα όλο το νόημα της εκδήλωσης η οποία ήταν αφιερωμένη στους εθελοντές και φίλους της “Φλόγας” στη Μεσσηνία.

Τα πέντε μικρά παιδιά, η Ελένη Αρώνη, ο Κωνσταντίνος Κατσούλας, η Αγγελική Χήναρη, ο Σέχι Λεντιόν και η Μελλίσα Ναζεράι, κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1257 ευρώ, δίνοντας το καλύτερο παράδειγμα προς όλους και ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της “Φλόγας”, το οποίο όπως τονίστηκε και στην εκδήλωση στηρίζεται στους εθελοντές της.

Ο σημαντικός ρόλος των εθελοντών που βρίσκονται στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα αναδείχθηκε στην εκδήλωση. Οι εθελοντές βρίσκονται δίπλα στο σύλλογο, δίπλα στα παιδιά που νοσούν, δίπλα στις οικογένειες που δίνουν τον υπέρτατο αγώνα.

Το κοινό που είχε κατακλύσει το χώρο του Παλιού Νερόμυλου, καλωσόρισε ο εκπρόσωπος της Φλόγας στη Κυπαρισσίας Χρίστος Σίνης, ευχαριστώντας όλους για τη συγκινητική τους παρουσία, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές που δουλεύουν για χρόνια και βρίσκονται στην αφάνεια. Ευχαρίστησε τους Νίκο και Τζίμα Ιμιρτζιάδη, ιδιοκτήτες του Νερόμυλου, για τη δωρεάν παραχώρηση όπως και το διαχειριστή Νίκο Σμέρδη ιδέα του οποίου ήταν να γίνει η εκδήλωση εκεί.

Στη συνέχεια η Τζίμα Ιμιρτζιάδη τόνισε ότι μπορεί να εκπνέει το καλοκαίρι αλλά είμαστε όλοι εδώ για να ανάψουμε τη «φλόγα».

Ακολούθησε η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς όπου τα πέντε μικρά παιδιά προσέφεραν στη “Φλόγα” τα χρήματα που συγκέντρωσαν από τις χειροτεχνίες τους, λέγοντας μάλιστα ότι του χρόνου θα το ξανακάνουν.

Ο κ. Σίνης τα ευχαρίστησε εγκάρδια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ρόλο της Φλόγας αναφέροντας παράλληλα την απώλεια του δικού τους παιδιού που τους έφερε κοντά με τη “Φλόγα”. Τόνισε ότι η “Φλόγα” κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές.

Χαιρετισμό απεύθυναν πρόεδροι συλλόγων της περιοχής που συνεργάζονται με τη “Φλόγα”. Από τον Όμιλο Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών ο Νίκος Κούρδογλου σημειώνοντας, «ας κάνουμε τον εθελοντισμό στάσης ζωής, την αλληλεγγύη γέφυρα που μας ενώνει». Από το Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων η πρόεδρος Ελένη Τσαγκάρη τονίζοντας πως ο σύλλογος τους ενώνει τις δυνάμεις του με τη “Φλόγα”. Όλοι μαζί, είπε, μπορούμε να κρατήσουμε τη Φλόγα ζωντανή. Από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) η πρόεδρος Σόνια Τουρκολιά τόνισε πως ο εθελοντισμός δεν αγοράζεται, δεν επιβάλλεται, γεννιέται μέσα από τις καρδιές. “Μπορεί να μην είμαστε γιατροί ή νοσηλευτές, αλλά μπορούμε να είμαστε θεραπευτές”.

Η Ειρήνη Σινάνη εκπαιδευτικός μίλησε με θέμα «Εθελόντρια στη Φλόγα. Γιατί;». Αναφέρθηκε στο πως η ίδια αποφάσισε να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, για τις δράσεις που αναπτύσσονται ώστε να βοηθούν με το καλύτερο τρόπο τα παιδιά που νοσούν και τις οικογένειες τους. Αλλά και για όσα η ίδια παίρνει από τον εθελοντισμό.

Η Ιωάννα Σβουρένου, εκπρόσωπος εθελοντών Καλαμάτας μίλησε με θέμα «Η Φλόγα και εμείς, οι εθελοντές. Ομιλία καρδιάς». Αναφέρθηκε στο πως ήρθε κοντά με τη Φλόγα, αλλά και πως δέθηκε με όλη αυτή την εθελοντική δράση. Είπε ότι είναι πολύ τιμητική βραδιά και ευχαρίστησε τους γονείς που “μας κάνετε καλύτερους ανθρώπους”.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της “Φλόγας” Μαρία Τρυφωνίδη μίλησε με θέμα «Η Φλόγα και η ψυχής της: γονείς, εθελοντές φίλοι». Τόνισε ότι η φλόγα είναι οι εθελοντές της και στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό και τους φίλους της. Τόνισε ότι έχει παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της. Δράσεις που είναι πολυεπίπεδες με κοινό σκοπό να στηριχτούν τα παιδιά που νοσούν με καρκίνο και οι οικογένειες τους. Φροντίζουν για την υποστήριξη τους, για τη κάλυψη των δομών υγείας με ιατρικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για καλύτερες διαγνώσεις, για τη φιλοξενία οικογενειών σε δικούς τους χώρους στην Αθήνα, στην οικονομική στήριξη οικογενειών.

Στη συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό ώστε τα παιδιά να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και το σημαντικό βήμα όπου Φλόγα έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει την ένταξη και συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) στα διεθνή συνεργατικά πρωτόκολλα θεραπείας παιδιών και εφήβων. Εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα. Τα πρωτόκολλα θεραπείας βοηθούν στην ακριβέστερη διάγνωση και δοκιμάζουν καινοτόμες φαρμακευτικές αγωγές.

Αναφέρθηκε στο νόμο που ψηφίστηκε το 2023 με τον οποίο το νοσοκομείο «Ελπίδα» γίνεται ιδιωτικού δικαίου, κάτι που όπως είπε αποφασίστηκε χωρίς να ρωτηθούμε, εκφράζοντας την διαφωνία τους. Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει, καθώς είπε τον 80-85% των παιδιών γίνεται καλά, υπάρχει όμως ένα 20% που δεν τα καταφέρνει. Αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει με αυτα τα παιδιά, με την αγορά ενός ακινήτου όπου θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενούνται με τις οικογένειες τους.

Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της δύο μητέρες από τη περιοχή ανέβηκαν στο πάνελ και την ευχαρίστησαν εγκάρδια όπως και τη Φλόγα για όλα αυτά που κάνουν και προσφέρουν, μιλώντας με πολύ συγκινητικά λόγια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική προς τιμή των εθελοντών και των φίλων από ερασιτέχνες που έπαιξαν εθελοντικά για τη Φλόγα.

Κ.Μπ.