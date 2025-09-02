Εργατικό φεστιβάλ στην Καλαμάτα

“Διαδηλώνουμε ενάντια σε ό,τι διαλύει τις ζωές και τα δικαιώματά μας με δράσεις – συναυλίες – συζητήσεις”, αναφέρουν τα Συνδικάτα Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα κι Επισιτισμού Τουρισμού Ν. Μεσσηνίας και προσθέτουν: “Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Παλεύουμε για δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες”.

Τα συνδικάτα καλούν “όλες τα σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλο το λαό της Μεσσηνίας να συμμετέχει και να στηρίξει το Φεστιβάλ των εργατικών σωματείων του νομού μας, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο του Λιμενικού: Να συζητήσουμε για το πως θα απαντήσουμε στην επίθεση κράτους - κυβέρνησης - κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, που φέρνουν νόμους για το ξεζούμισμα των εργαζόμενων. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, που απαιτούν να επιβληθεί η λογική «τα κεφάλια μέσα» στους χώρους δουλειάς. Για τις φλόγες των ιμπεριαλιστικών πολέμων που απειλούν να αγκαλιάσουν και την περιοχή μας. Για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ στην Μεσσήνη που έχει παραχωρηθεί σε εταιρεία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και αποτελεί στόχο κινδύνων και αντιποίνων, όπως και όλες οι βάσεις που αποτελούν ορμητήρια στα πεδία των πολέμων. Για το νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ, που θέλει να πραγματοποιήσει τα πιο μεγάλα όνειρα της εργοδοσίας για 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε εβδομαδιαία βάση”.

Τέλος, δηλώνουν ότι “απαιτούμε: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει για συζήτηση το αντεργατικό νομοσχέδιο! 7Ωρο – 5ημερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της πολιτικής προστασίας. Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας”.