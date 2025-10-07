Βιωματική δράση γνωριμίας με τη Μεσογειακή Διατροφής

Η δράση θα γίνει στο πλαίσιο της συνέργειας με το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” που θα λάβει χώρα από τις 13–14 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, έχοντας ως στόχο να φέρει τη γνώση στην πράξη, και να ενισχύσει τη σύνδεση των παιδιών με τη μεσογειακή διατροφή μέσα από απλά, δημιουργικά και διασκεδαστικά εργαλεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχοι είναι: «Να δείξουμε ότι με απλά υλικά και καθημερινές πρακτικές μπορούμε να δημιουργήσουμε υγιεινά γεύματα που αρέσουν στα παιδιά, Να ενισχύσουμε την κατανόηση για την υψηλή διατροφική αξία τοπικών προϊόντων, Να φέρουμε σε επαφή παιδιά, γονείς, παραγωγούς, σεφ και φοιτητές, ώστε να διαμορφώσουν συνήθειες και επιλογές». Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν: Παρασκευή υγιεινών & εύκολων σνακ με τοπικά προϊόντα, Διαδραστικές συζητήσεις & ερωτήσεις με φοιτητές, σεφ και παραγωγούς, «Ετικέτες – Διαβάζω τις Ετικέτες»: Μαθαίνουμε να διαβάζουμε τα στοιχεία στα συσκευασμένα τρόφιμα, Κατασκευή «πιάτου υγιεινής διατροφής» (με χαρτόνια ή ψηφιακά μέσα), Εργαλειοθήκες «Τροφή Για Δράση» (εκτυπωμένο και ψηφιακό υλικό για παιδιά), Παιχνίδι «Τυφλόμυγα τροφίμων», Quiz (ΝΑΙ / ΟΧΙ) με τα χεράκια των παιδιών, «Πόσο ενυδατωμένος είσαι;» — εμφάνιση χρωματικής κλίμακας, Παιχνίδια δύναμης (χειροδυναμόμετρο), Παιχνίδια αλτικότητας (π.χ. πόσο ψηλά μπορεί να πηδήξει κάθε παιδί, χρήση optojump), Αξιολόγηση μυϊκού/λιπώδους ιστού & ενυδάτωσης με μηχάνημα βιοηλεκτρικής εμπέδησης. «Καλούμε τις οικογένειες, γονείς και παιδιά να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, να γνωριστούν βιωματικά με τη μεσογειακή διατροφή και να ανακαλύψουν ότι με απλές κινήσεις στην καθημερινή ζωή μπορούμε να κάνουμε πολλά — για την υγεία μας και για τον τόπο μας. Η δράση είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους. Με χαρά θα σας υποδεχτούμε, να μάθουμε μαζί, να δοκιμάσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να δημιουργήσουμε μικρές αλλαγές με μεγάλο αντίκτυπο» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.