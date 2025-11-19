eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκκληση για αίμα για ασθενή που εγχειρίζεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ

Επείγουσα έκκληση για αίμα απευθύνουν οι συγγενείς ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε σοβαρή εγχείρηση στο Νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Πρόκειται για τον Σωτήρη Μπατζιάκη του Γεωργίου, 20 ετών, που νοσηλεύεται στη Κλινική Μικροχειρουργικης Ανω Ακρου.

Η προσφορά αίματος μπορεί να γίνει σε Τμήμα Αιμοδοσίας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της χώρας.

