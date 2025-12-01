Εκδήλωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής ενώνει δυνάμεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στη μάχη ενάντια στη βία κατά των γυναικών και διοργανώνει εκδήλωση στην Καλαμάτα.

Η ειδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00. Ομιλητές θα είναι οι εξής:

- Χριστοπούλου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

- Σαράντος Μαρινάκης, αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας.

- Θεοδωροπούλου Τζίνα, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

- Καούνης Δημήτρης, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

- Παπασαραντοπούλου Μαρία-Χριστίνα, Ά Επιμελήτρια τμήματος επειγόντων περιστατικών Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Με την βοήθεια της «Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης» θα παρουσιαστεί το ηχητικό ντοκιμαντέρ και η ενότητα μικρού μήκους « Φωνές Δικαίωσης » με πραγματικές μαρτυρίες γυναικών θυμάτων, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Βέργας θα πλαισιώσει εικαστικά την είσοδο του φουαγιέ με δημιουργίες μαθητών του.