Εκδήλωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Η ειδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00. Ομιλητές θα είναι οι εξής:
- Χριστοπούλου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.
- Σαράντος Μαρινάκης, αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας.
- Θεοδωροπούλου Τζίνα, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.
- Καούνης Δημήτρης, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Μεσσηνίας.
- Παπασαραντοπούλου Μαρία-Χριστίνα, Ά Επιμελήτρια τμήματος επειγόντων περιστατικών Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Με την βοήθεια της «Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης» θα παρουσιαστεί το ηχητικό ντοκιμαντέρ και η ενότητα μικρού μήκους « Φωνές Δικαίωσης » με πραγματικές μαρτυρίες γυναικών θυμάτων, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Βέργας θα πλαισιώσει εικαστικά την είσοδο του φουαγιέ με δημιουργίες μαθητών του.