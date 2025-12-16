PHAOS: Πετυχημένο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Καλαμάτα

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 30 youth workers και youth leaders από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία και Ουγγαρία, υπό την καθοδήγηση δύο έμπειρων εκπαιδευτριών. Κατά τη διάρκεια έξι ημερών, οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν σε ένα δυναμικό και συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον, εστιάζοντας στην κοινωνική ένταξη, την ποικιλομορφία, την ενεργή συμμετοχή των νέων και την εφαρμογή καινοτόμων μη τυπικών μεθόδων μάθησης. Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο των συμμετεχόντων όσο και των διοργανωτών, προσφέροντας ουσιαστικές γνώσεις, πρακτικά εργαλεία και βιωματικές εμπειρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στο πεδίο του youth work. Οι συμμετέχοντες αποχώρησαν με «γεμάτες βαλίτσες» από ιδέες, μεθοδολογίες και έμπνευση, έτοιμοι να μεταφέρουν όσα έμαθαν στις χώρες τους. Η κατάρτιση ολοκληρώθηκε με μια όμορφη και ζεστή βραδιά στον χώρο του House by Phaos, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης και η απονομή των πιστοποιητικών Youthpass, επισφραγίζοντας μια εβδομάδα έντονης μάθησης, συνεργασίας και διαπολιτισμικής ανταλλαγής.