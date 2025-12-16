«Τα Γεράκια» στην Αρτεμισία

Η δράση περιλάμβανε πεζοπορία με αφετηρία το χωριό και προορισμό την Ιερά Μονή Μελέ, καθώς και επισκέψεις σε κοντινά ξωκλήσια. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τοπικές επιχειρήσεις, να γνωρίσουν μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα, και καταστήματα εστίασης, στηρίζοντας την οικονομία της περιοχής. Μέσα από την εξόρμηση αναδείχθηκε η Αρτεμισία ως κομβικό χωριό για ήπιες μορφές περιήγησης και βιωματικές διαδρομές. Η πεζοπορική διαδρομή ήταν κυκλική, μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, και τον συντονισμό είχαν ο Γιάννης Λάσκαρης και ο Δημήτρης Κουραμπάς. Στη δράση συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, ενώ το «παρών» έδωσε η Αθηνά Μασουρίδου, πρόεδρος των Απανταχού Λαδαίων.