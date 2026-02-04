“Τα Γεράκια” στο Καρβέλι Ταϋγέτου

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Τα μέλη της ομάδας πεζοπόρησαν συνολικά πέντε χιλιόμετρα σε διαδρομές ήπιας δυσκολίας, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο και την ατμόσφαιρα του Ταϋγέτου. Κατά τη διάρκεια της δράσης κατέγραψαν και ανέδειξαν τις φυσικές ομορφιές του Καρβελίου, δίνοντας έμφαση στον χαρακτήρα του ως προορισμό για τους φίλους της φύσης, της ήπιας πεζοπορίας και της αυθεντικής εμπειρίας στο βουνό. Η ομάδα «Τα Γεράκια» συνεχίζει τις δράσεις της με στόχο την ανάδειξη των χωριών της Μεσσηνίας και την ενίσχυση της βιωματικής σχέσης των ανθρώπων με το βουνό.