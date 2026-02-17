Η πίτα της Ενωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε η Ενωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην "Τριλογία", παρουσία μελών του Σωματείου, εκπροσώπων τοπικών φορέων, της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αντώνης Κρητικός, πρόεδρος του Σωματείου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναφερόμενος στις προκλήσεις και τις προοπτικές του επαγγέλματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της διαρκούς επιμόρφωσης και της στήριξης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Το φλουρί κέρδισε η Σταυρούλα Καρροπούλου. Αντάλλαξαν ευχές το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, δημιουργικότητα και πολλές επαγγελματικές επιτυχίες.