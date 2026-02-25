Με μεγάλη συμμετοχή και σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα παραδοσιακά Κούλουμα στους Δολούς την Καθαρά Δευτέρα. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολών «Ο Αγιος Νικόλαος».

Κάτοικοι και επισκέπτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και γιόρτασαν τα παραδοσιακά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο καιρό και σαρακοστιανά εδέσματα. Το πέταγμα του χαρταετού, η μουσική και οι παραδοσιακοί χοροί δημιούργησαν μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή νότα έδωσαν οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Αβίας, οι οποίοι παρουσίασαν «Το παραμύθι του χαρταετού» της συγγραφέως Μαρία Σταθέα, η οποία παρευρέθηκε και ευχαρίστησε τον σύλλογο και τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η πρόεδρος της Εστίας Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων, Φωτεινή Κοτσογλανίδη, αναφερόμενη στα έθιμα των Κούλουμων στη Μικρά Ασία.

Η μαζική παρουσία του κόσμου ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης των τοπικών παραδόσεων και επιβεβαίωσε τη δυναμική της τοπικής κοινότητας.