eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026 14:28

Κούλουμα στους Δολούς

Γράφτηκε από την

Κούλουμα στους Δολούς

Premium Strom

Με μεγάλη συμμετοχή και σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα παραδοσιακά Κούλουμα στους Δολούς την Καθαρά Δευτέρα. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολών «Ο Αγιος Νικόλαος».

Κάτοικοι και επισκέπτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και γιόρτασαν τα παραδοσιακά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο καιρό και σαρακοστιανά εδέσματα. Το πέταγμα του χαρταετού, η μουσική και οι παραδοσιακοί χοροί δημιούργησαν μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή νότα έδωσαν οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Αβίας, οι οποίοι παρουσίασαν «Το παραμύθι του χαρταετού» της συγγραφέως Μαρία Σταθέα, η οποία παρευρέθηκε και ευχαρίστησε τον σύλλογο και τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η πρόεδρος της Εστίας Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων, Φωτεινή Κοτσογλανίδη, αναφερόμενη στα έθιμα των Κούλουμων στη Μικρά Ασία.
Η μαζική παρουσία του κόσμου ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης των τοπικών παραδόσεων και επιβεβαίωσε τη δυναμική της τοπικής κοινότητας.

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις