Εθελοντική αιμοδοσία στη Μάνη

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου από τις 9:30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στη βάση “Γαία”, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. “Η ανάγκη για αίμα είναι διαρκής και οι στιγμές που διανύουμε καθιστούν την αλληλεγγύη ακόμη πιο απαραίτητη από ποτέ. Ας κάνουμε όλοι μαζί την πράξη αγάπης και προσφοράς δώρο ζωής για τον συνάνθρωπο μας” τονίζεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6979044606.