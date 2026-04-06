Πασχαλινά μπαζάρ με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Τα δύο παζάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και διοργανώνονται από τα Παιδικά Χωριά SOS και τον Σύλλογο Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ Κύτταρο, ολοκληρώνονται σήμερα, έχοντας ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού. Παράλληλα, δράσεις όπως αυτή του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Μεσσηνίας συνεχίζουν να ενισχύουν το μήνυμα της κοινωνικής συνοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς ενόψει των εορτών του Πάσχα. Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS και η Ομάδα Στήριξης διοργανώνουν πασχαλινή εορταγορά από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ. στο Περιστύλιο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους, επιλέγοντας από μία μεγάλη ποικιλία λαμπάδων, γλυκισμάτων και δώρων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στηρίζοντας με κάθε αγορά τα παιδιά που υποστηρίζονται από τα δύο Κέντρα. Χθες, τα παιδιά της Α΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λαιίκων έψαλλαν τα κάλαντα των Βαΐων και ετοίμασαν μικρά δωράκια για τα παιδιά των δύο Κέντρων της Καλαμάτας και κάρτες για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη, σε μια πράξη αγάπης για όλα τα παιδιά του κόσμου. Παράλληλα, ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ Κύτταρο διοργανώνει Πασχαλινό παζάρι στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.. Η δράση αυτή έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και την ενίσχυση του έργου της δωρεάν στεγνής απεξάρτησης. Τα μέλη του Συλλόγου, μέσα από τη συλλογική τους προσπάθεια, στέλνουν μήνυμα στήριξης σε άτομα και οικογένειες που δίνουν καθημερινά τον δύσκολο αλλά καθαρό αγώνα της απεξάρτησης. Στο παζάρι διατίθενται πασχαλινές δημιουργίες και χειροποίητα είδη, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμβάλουν έμπρακτα σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Τέλος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διοργανώνει Πασχαλινό Bazaar φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς ενόψει των εορτών. Στο Bazaar διατίθενται χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες έναντι συμβολικού ποσού, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη οικογενειών και συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Η δράση αποσκοπεί στο να γεμίσουν και φέτος πασχαλινά τραπέζια, ενισχύοντας το πνεύμα κοινωνικής συνοχής και ανθρωπιάς. Το παζάρι πραγματοποιείται καθημερινά, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, το Bazaar θα φιλοξενείται στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου.