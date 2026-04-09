Διανομή παιχνιδιών σε καταυλισμούς της Καλαμάτας

Παιχνίδια, καινούρια και μεταχειρισμένα, που προήλθαν από προσφορές δημοτών προς το Δημοτικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας διανεμήθηκαν σε παιδιά ηλικίας έως δώδεκα ετών, ως πράξη αγάπης και αλληλεγγύης, χαρίζοντας πολλά χαμόγελα.

Η δράση του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στους καταυλισμούς Μπιρμπίτα, Παναγάκια, στη Θέση Ρίνα, στον Άρι και στο Πλατύ κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων της δομής, με την ενεργό συμμετοχή των μικρών αποδεκτών.