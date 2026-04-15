Διάνοιξη παλιού μονοπατιού στο Ρίπεσι

Όπως τονίζεται σχετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με τη συμμετοχή εθελοντών από την ομάδα νέων πραγματοποιήθηκε καθαρισμός στο μονοπάτι της Περάμας και αποκαλύφθηκαν τμήματα του παλιού καλντεριμιού. Μετά από την απομάκρυνση φερτών υλικών και βλάστησης, ήρθαν ξανά στο φως τμήματα του λιθόστρωτου μονοπατιού που συνέδεε το χωριό μας με τις βρύσες και τα γειτονικά χωριά πριν το 1950. Οι πέτρες του καλντεριμιού μάς αφηγήθηκαν σήμερα τις δικές τους παλιές ιστορίες. Οι πρόγονοί μας με σοφία τοποθέτησαν την κάθε πέτρα για να εξυπηρετούν την καθημερινή τους μετακίνηση είτε ως πεζοί είτε ως αναβάτες.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους εθελοντές για τη συμμετοχή και την προσφορά τους. Η ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων μάς γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Η συλλογική φροντίδα του τόπου μάς φέρνει πιο κοντά και μας κρατά συνδεδεμένους με την ιστορία του χωριού μας.

Η δράση αποτελεί μέρος των "Νεροπατιών", που υλοποιεί η "Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ.", με τη στήριξη του προγράμματος "Σημεία Στήριξης - Points of Support" του Ιδρύματος Μποδοσάκη».

Κ.Μπ.