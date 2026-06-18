Καλαμάτα: Επείγουσα έκκληση για αίμα για τον 20χρονο διανομέα που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Επείγουσα έκκληση για αίμα για τον 20χρονο διανομέα Ντάνιελ Μπραχίμι, που τ ραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Κρήτης και Βουλγαροκτόνου απευθύνει το Σωματείο Διανομέων - Ταχυμεταφορέων - Ντελιβεράδων νομού Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωση - έκκληση αναφέρεται:

"Συναδέλφισσες, συνάδελφοι και συμπολίτες,

​Ένας αγαπημένος συνάδελφός μας, ο Ντάνιελ Μπραχίμι, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται, έχοντας άμεση ανάγκη από αίμα.

​Καλούμε όποιον μπορεί και επιθυμεί να προσφέρει αίμα, να προσέλθει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, αναφέροντας ότι η αιμοδοσία γίνεται για τον Ντάνιελ Μπραχίμι.

​Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη και μπορεί να σώσει μια ζωή.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

​Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας".

Αντίστοιχη έκκληση απευθύνει δημοσίως και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας:

"Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτα εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση στον 20χρονο διανομέα που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Ο συνάδελφος διανομέας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ . Το νέο αυτό σοβαρό ατύχημα αναδεικνύει τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι διανομείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, η κατάσταση του συναδέλφου, παραμένει σοβαρή και οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Καλούμε όσους μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα, να προσέλθουν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, αναφέροντας ότι η αιμοδοσία γίνεται για τον Ντάνιελ Μπραχίμι

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο και στην οικογένειά του και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και πλήρη ανάρρωσή".

Το τροχαίο έγινε το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Κρήτης και Βουλγαροκτόνου στην Καλαμάτα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονη συγκρούστηκε με το μηχανάκι του νεαρού διανομέα, ο οποίος φορούσε κράνος.

Κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας διαπιστώθηκε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πέρα από την εσωτερική αιμορραγία ο 20χρονος έχει κάταγμα στη λεκάνη, το οποίο πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε επόμενο στάδιο, αλλά και ελαφριά τραύματα στο κεφάλι.