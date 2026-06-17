Καλαμάτα: 20χρονος διανομέας στη ΜΕΘ μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καλαμάτας νοσηλεύεται ένας 20χρονος διανομέας έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη συμβολήτων οδών Κρήτης και Βουλγαροκτόνου.

Ειδικότερα το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 36χρονη συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο 20χρονος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος φορούσε προστατευτικό κράνος.

Κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας διαπιστώθηκε εκτεταμένη εσωτερική αιμοραγία και άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πέρα από την εσωτερική αιμοραγία ο 20χρονος έχει κάταγμα στη λεκάνη, το οποίο πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε επόμενο στάδιο, αλλά και ελαφριά τραύματα στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου είναι κρίσιμη και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο της Αττικής ή της Πελοποννήσου για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Οσον αφορά το τροχαίο το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση για να διαλευκανθούν οι ακριβέις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.