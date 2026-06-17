Καλαμάτα: 20χρονος διανομέας στη ΜΕΘ μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ειδικότερα το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 36χρονη συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο 20χρονος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος φορούσε προστατευτικό κράνος.
Κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας διαπιστώθηκε εκτεταμένη εσωτερική αιμοραγία και άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πέρα από την εσωτερική αιμοραγία ο 20χρονος έχει κάταγμα στη λεκάνη, το οποίο πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε επόμενο στάδιο, αλλά και ελαφριά τραύματα στο κεφάλι.
Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου είναι κρίσιμη και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο της Αττικής ή της Πελοποννήσου για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.
Οσον αφορά το τροχαίο το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση για να διαλευκανθούν οι ακριβέις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.