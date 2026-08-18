Χωρίς νερό το Κρυονέρι

Από τις 12 Αυγούστου, το Κρυονέρι Τριφυλίας παραμένει χωρίς νερό, με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για μια κατάσταση που, εν μέσω καλοκαιριού, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.