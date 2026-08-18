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Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 11:50

Χωρίς νερό το Κρυονέρι

Γράφτηκε από τον

Χωρίς νερό το Κρυονέρι

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Από τις 12 Αυγούστου, το Κρυονέρι Τριφυλίας παραμένει χωρίς νερό, με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για μια κατάσταση που, εν μέσω καλοκαιριού, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Η πολυήμερη διακοπή υδροδότησης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών και υψηλών θερμοκρασιών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια και τη διάρκεια του προβλήματος.
Τ.Αν.

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