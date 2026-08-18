Χωρίς νερό το Κρυονέρι

Η πολυήμερη διακοπή υδροδότησης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών και υψηλών θερμοκρασιών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια και τη διάρκεια του προβλήματος.
Τ.Αν.
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 11:50
Χωρίς νερό το ΚρυονέριΓράφτηκε από τον Τάσος Ανδρικόπουλος
Από τις 12 Αυγούστου, το Κρυονέρι Τριφυλίας παραμένει χωρίς νερό, με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για μια κατάσταση που, εν μέσω καλοκαιριού, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
Η πολυήμερη διακοπή υδροδότησης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών και υψηλών θερμοκρασιών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια και τη διάρκεια του προβλήματος.
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