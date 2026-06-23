“Μαζί για το παιδί”: Οδηγός για τη χρήση του διαδικτύου από παιδιά

Τίτλος του άρθρου είναι “Παιδί & Διαδίκτυο: Ένας σύντομος οδηγός για γονείς” και σε αυτό δίνονται χρήσιμες συμβουλές για την ορθή χρήση του διαδικτύου και των social media από μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά.

Αναλυτικά:

“Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Από τη μάθηση και την ψυχαγωγία μέχρι την κοινωνικοποίηση, η ψηφιακή ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξή τους. Ο στόχος για τους γονείς δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η καθοδήγηση και η δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης με την τεχνολογία.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, πάνω από το 1/3 των εφήβων αναφέρει καθημερινή, σχεδόν συνεχή επαφή με φίλους μέσω διαδικτύου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό περνά πολλές ώρες την ημέρα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή σε βίντεο. Παράλληλα, περίπου 1 στους 9 εφήβους εμφανίζει σημάδια προβληματικής χρήσης των social media. Αντίστοιχα, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να ζει χωρίς πλατφόρμες όπως το YouTube. Τα δεδομένα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι όλα τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αντίθετα, δείχνουν πόσο κεντρικό ρόλο έχει πλέον το διαδίκτυο στη ζωή τους.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο χρόνος χρήσης. Εξίσου σημαντικά είναι:

• το περιεχόμενο,

• η ηλικία του παιδιού

• και το κατά πόσο επηρεάζεται η συνολική του λειτουργικότητα.

Το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Προσφέρει:

• πρόσβαση στη γνώση,

• υποστήριξη στη σχολική μάθηση,

• δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης και

• ευκαιρίες επικοινωνίας

Μέσα από αυτό τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες, να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα και να αισθανθούν ότι ανήκουν σε κοινότητες.

Η υπερβολική ή ανεξέλεγκτη χρήση ενέχει κινδύνους, όπως:

• έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο,

• διαδικτυακός εκφοβισμός,

• παραβίαση προσωπικών δεδομένων

• παραπληροφόρηση.

Επιπλέον, η συνεχής εναλλαγή ερεθισμάτων και η υπερπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωση και τη δυνατότητα βαθύτερης επεξεργασίας πληροφοριών.

Η έκθεση σε βίαιο ή μη ρεαλιστικό περιεχόμενο μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τις σχέσεις.

Έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί έφηβοι έχουν εκτεθεί σε περιστατικά διαδικτυακής βίας ως παρατηρητές, ενώ ένα ποσοστό έχει υποστεί εκφοβισμό. Επίσης, αρκετά παιδιά αναφέρουν ότι έχουν δεχτεί πίεση να μοιραστούν προσωπικό υλικό ή έχουν αισθανθεί ανασφάλεια κατά τη χρήση του διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για ενεργή και ουσιαστική παρουσία του γονέα.

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου δεν αποτελεί πάντα το βασικό πρόβλημα. Συχνά λειτουργεί ως σύμπτωμα.

Ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί την οθόνη για να διαχειριστεί άγχος, μοναξιά ή δυσκολίες της καθημερινότητάς.

Για τον λόγο αυτό, η κατανόηση των αναγκών πίσω από τη συμπεριφορά είναι πιο σημαντική από την απλή επιβολή περιορισμών.

Ο ρόλος του γονέα είναι καθοριστικός. Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, η ανοιχτή επικοινωνία και η ύπαρξη σαφών ορίων αποτελούν βασικά εργαλεία.

Είναι σημαντικό οι γονείς να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο, να συζητούν μαζί του και να το εκπαιδεύουν σταδιακά στη σωστή χρήση.

Απλές και πρακτικές συμβουλές περιλαμβάνουν:

• Τοποθέτηση υπολογιστών και συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού

• Καθορισμός σταθερού χρόνου χρήσης, ανάλογα με την ηλικία

• Αποφυγή χρήσης οθόνης πριν τον ύπνο

• Ενίσχυση εξωσχολικών δραστηριοτήτων και φυσικού παιχνιδιού

• Συζήτηση για τους κινδύνους με τρόπο κατανοητό και χωρίς εκφοβισμό

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι γονείς να λειτουργούν ως πρότυπο. Η δική τους σχέση με την τεχνολογία επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των παιδιών.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο, όταν χρησιμοποιείται με όρια και καθοδήγηση, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας προστασίας παραμένει η σχέση του παιδιού με τον γονέα”.