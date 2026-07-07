Δράση αναψυχής και μνήμης στις Σιλιμποβες Ταϋγέτου

Φιλοι του βουνού, παλιοί παραθεριστές και κατασκηνωτές, κάτοικοι της περιοχής αλλά και επισκέπτες που επιθυμούσαν να γνωρίσουν το μοναδικό φυσικό τοπίο του Ταϋγέτου, έδωσαν το «παρών» σε μια διοργάνωση που πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Η πεζοπορία προς το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, με αφετηρία το Τουριστικό Ταϋγέτου, αποτέλεσε το επίκεντρο της ημέρας. Παράλληλα, οι δραστηριότητες για τα παιδιά γέμισαν τον χώρο με χαμόγελα και ζωντάνια, δίνοντας έναν ξεχωριστό οικογενειακό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Τη δράση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Κοινότητας Λαδά, Μιχάλης Αντωνόπουλος, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Μάριου Κοντοδήμου στην επιτυχή διεξαγωγή της. Τον συντονισμό της διοργάνωσης είχαν η Αθήνα Μασουρίδου και ο Γιάννης Λάσκαρης, οι οποίοι ευχαρίστησαν όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές "Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι οι Σιλιμποβές παραμένουν ένας τόπος που ενώνει γενιές, κρατά ζωντανή τη μνήμη και αναδεικνύει τη μοναδική φυσική ομορφιά του Ταϋγέτου".