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Τρίτη, 04 Αυγούστου 2026 20:47

Αυτοσχέδια Σκηνή: Κάνει πρεμιέρα «Η γιορτή των χρωμάτων»

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Αυτοσχέδια Σκηνή: Κάνει πρεμιέρα «Η γιορτή των χρωμάτων»

Navarino Agora

Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη η νέα διαδραστική παράσταση κουκλοθεάτρου «Η γιορτή των χρωμάτων», που παρουσιάζεται  από την “Αυτοσχέδια σκηνή” στο «Θέατρο βαγόνι», στο Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτας.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο, στις 7 μ.μ. Η συνολική διάρκεια της εμπειρίας είναι 50 λεπτά και περιλαμβάνει 30λεπτη παράσταση, καθώς και 20λεπτο δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής κούκλας για τα παιδιά.
Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 8 ευρώ, ενώ διατίθενται επίσης οικογενειακά και ομαδικά εισιτήρια. Τα παιδιά συμμετέχουν υποχρεωτικά με τη συνοδεία τουλάχιστον ενός ενήλικα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται κράτηση στο τηλέφωνο 6908676277.

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
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