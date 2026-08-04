Αυτοσχέδια Σκηνή: Κάνει πρεμιέρα «Η γιορτή των χρωμάτων»

Οι παραστάσεις συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο, στις 7 μ.μ. Η συνολική διάρκεια της εμπειρίας είναι 50 λεπτά και περιλαμβάνει 30λεπτη παράσταση, καθώς και 20λεπτο δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής κούκλας για τα παιδιά.

Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 8 ευρώ, ενώ διατίθενται επίσης οικογενειακά και ομαδικά εισιτήρια. Τα παιδιά συμμετέχουν υποχρεωτικά με τη συνοδεία τουλάχιστον ενός ενήλικα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται κράτηση στο τηλέφωνο 6908676277.