Ειδικότερα την Πέμπτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Μενινά και από τις 10:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή του ξενοδοχείου Horizon Blu και οι γύρω οδοί (Ναυαρίνου, Πέτρου Κορακούση, Κρήτης, Άνοιξης, Γιάννη Αποστολάκη).
Την Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Περιβολάκια και οι γύρω οδοί (Περιβολακίων, Αναπαύσεως και μέρος του Περιφερειακού).
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 17:56
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας προγραμματίζει την Πέμπτη και την Παρασκευή ο ΔΕΔΔΗΕ.
Ειδικότερα την Πέμπτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Μενινά και από τις 10:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή του ξενοδοχείου Horizon Blu και οι γύρω οδοί (Ναυαρίνου, Πέτρου Κορακούση, Κρήτης, Άνοιξης, Γιάννη Αποστολάκη).
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