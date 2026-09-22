Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας

Ειδικότερα την Πέμπτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Μενινά και από τις 10:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή του ξενοδοχείου Horizon Blu και οι γύρω οδοί (Ναυαρίνου, Πέτρου Κορακούση, Κρήτης, Άνοιξης, Γιάννη Αποστολάκη).

Την Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Περιβολάκια και οι γύρω οδοί (Περιβολακίων, Αναπαύσεως και μέρος του Περιφερειακού).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.