“Και γιατί στη Νεάπολη και όχι στην Καλαμάτα;”

Το Δημοτικό Γήπεδο της Νέαπολης στη Νίκαια χρησιμοποιεί πλέον ως έδρα η Καλαμάτα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα γήπεδο περασμένης δεκαετίας, που ποδοσφαιρικά και υπό προϋποθέσεις μπορεί να χαρακτηριστεί “κλουβί” και να λειτουργήσει ενισχυτικά για τη γηπεδούχο, εφόσον υπάρχει μεγάλη πληρότητα, αλλά ως εκεί.

Κατά τα άλλα, όπως διαπίστωσαν και πολλοί που βρέθηκαν στις εξέδρες της Νέαπολης την Κυριακή για τον αγώνα κόντρα στο Παναθηναϊκό είναι απορίας άξιο, πώς μπορεί να θεωρείται ότι πληροί προδιαγραφές Superleague.

Με βάση όλα όσα γνωρίζουμε λόγω των εν εξέλιξει έργων στο Στάδιο της Καλαμάτας, ανάμεσα στις βασικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη στεγάστρου στο 30% της χωρητικότητας του γηπέδου. Στη Νεάπολη υπάρχει ένα αστείο στέγαστρο ως προέκταση των δημοσιογραφικών θεωρείων, που περισσότερο θυμίζει… γείσο καπέλου.

Τα δημοσιογραφικά θεωρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός αγώνα Superleague, ενώ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κάν διαθέσιμο WiFi για τις ανάγκες των δημοσιογράφων.

Παράλληλα στις προδιαγραφές είναι και η ύπαρξη σημαντικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει στα στενά και στη γειτονιά γύρω από το γήπεδο στη Νίκαια.

Παράλληλα δεν πέρασε απαρατήρητο, ότι και ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Και όλα τα παραπάνω δημιουργούν σε πολλούς μία εύλογη απορία… Και γιατί στη Νίκαια λοιπόν και όχι στην Καλαμάτα; Το ερώτημα είναι ρητορικό…

Στο σημείο που βρισκόμαστε πλέον φυσικά δεν υπάρχει γυρισμός, παρά προσμονή και αντίστροφη μέτρηση, ώστε τα έργα στο Στάδιο να επιταχυνθούν και η “Μαύρη Θύελλα” να επιστρέψει στη φυσική της έδρα, όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ας ελπίσουμε επίσης η χρήση του γηπέδου της Νέαπολης, για όσο πλέον χρειαστεί, να μην λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εμπόδιο για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην έτσι κι αλλιώς δύσκολη “κούρσα” του πρωταθλήματος.

Αλλά όσο η ομάδα είναι συνεχώς με μία βαλίτσα στο χέρι και από πούλμαν σε πούλμαν, σίγουρα φορτίζεται επιπλέον τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά.