Εκπαιδευτικός του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στο Αμστερνταμ

Το πρόγραμμα «Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τάξη με κριτικό πνεύμα» παρακολούθησε η θεολόγος εκπαιδευτικός του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας Αναστασία Πίσσαρη, στο πλαίσιο της διαπιστευμένης συμμετοχής του σχολείου στο Erasmus+ KA120-SCH (2022–2027).

Η επιμόρφωση αφορούσε την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό μαθημάτων, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την εξατομίκευση της μάθησης, με έμφαση στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τον ψηφιακό γραμματισμό. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα αξιοπιστίας των πληροφοριών, δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συμμετοχή περιλάμβανε επίσης ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι γνώσεις και το υλικό που αποκτήθηκαν θα αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας.