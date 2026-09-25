Σύλλογος για τα Δικαιώματατης Γυναίκας Καλαμάτας: Ενίσχυση κρατικού δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών

Την έντονη αντίδρασή του για το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Καλαμάτας.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα, καθώς η βία κατά των γυναικών εκδηλώνεται με πολλές μορφές, από την κακοποίηση και τη σεξουαλική βία έως και τις δολοφονίες γυναικών. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη αλληλεγγύης και στήριξης προς κάθε γυναίκα που βιώνει μια κακοποιητική ή δύσκολη κατάσταση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μπορούν να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια μιας γυναίκας να καταγγείλει τη βία, να αντιδράσει και να απομακρυνθεί από μια προβληματική οικογενειακή ή διαπροσωπική σχέση. «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποίηση και στηρίζουμε το δικαίωμά της να ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος ζητά τη δημιουργία και ενίσχυση ενός κρατικού δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, ξενώνων και συμβουλευτικών κέντρων για τις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια, καθώς και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ολοκληρωμένης στήριξης στις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Παράλληλα, θέτει ως αίτημα τη στελέχωση και ουσιαστική λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας σε κατάλληλο χώρο.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «Καμία γυναίκα μόνη. Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση».