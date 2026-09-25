Αποζημίωση 15 εκ ευρώ στον Μορέα από το υπουργείο Υποδομών

Με το ποσό των 14.923.221,52 ευρώ πρόκειται να αποζημιωθεί ο “Μορέας” από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λόγω απώλειας εσόδων στον αυτοκινητόδρομο, λόγω των απαγορευτικών μέτρων μετακινήσεων την περίοδο του κορονοϊού και των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, ο υπουργός Χρίστος Δήμας αποφάσισε “την ένταξη της πράξης «Αποζημιώσεις του Παραχωρησιούχου «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», λόγω Γεγονότων Ευθύνης Δημοσίου, για τον

«Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» στο «ΤΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2026-2030» και στον άξονα προτεραιότητας «Οδικές υποδομές»”, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης 14.923.221,52 ευρώ.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “με βάση το άρθρο 26.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Νόμος 3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 /Α΄) και το άρθρο 94 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 /Α΄) και ισχύει: Αποζημίωση απώλειας εσόδων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, που συνίστανται στους περιορισμούς και απαγορεύσεις που επέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο στις μετακινήσεις, προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά της πανδημίας (Covid-19), με βάση το άρθρο 26.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Νόμος 3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αποζημίωση απώλειας εσόδων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, με βάση το άρθρο 26.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Νόμος 3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.