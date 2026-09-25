Λαμπρόπουλος με Γεωργιάδη για ενίσχυση δομών υγείας

Την ενίσχυση με ιατρικό και επικουρικό προσωπικό των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση για τις λειτουργικές τους ανάγκες, ζήτησε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, κατά τη συνάντησή τους χθες στο υπουργείο Υγείας.

Στη συνάντηση τέθηκαν ακόμη ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων του Νοσοκομείου Καλαμάτας, η χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων, η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας και η ανέγερση του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών.

Στην ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει:

«Σε συνάντηση, που είχα σήμερα, στο υπουργείο Υγείας με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για θέματα του Νομού στον τομέα της Υγείας.

Ειδικότερα, ζήτησα από τον κ. Γεωργιάδη την άμεση πρόσληψη ιατρών με νέα Προκήρυξη, την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, καθώς και την διάθεση θέσεων από την ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) με το πρόγραμμα 55-67, για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

Επίσης, έθεσα στον Υπουργό Υγείας:

· Το ζήτημα της αύξησης πιστώσεων, με σκοπό την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών στα Νοσοκομεία, μέχρι το τέλος του έτους.

· Την χρηματοδότηση για ενίσχυση στους τομείς φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και πυροπροστασίας στα δυο Νοσοκομεία.

· Τον εκσυγχρονισμό των χειρουργείων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

· Την αντικατάσταση των Αντλιών Θερμότητας ΖΝΧ.

· Την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας και την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών.

· Την χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων, για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών.

Τέλος, ευχαρίστησα τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη για την συνεργασία και το ενδιαφέρον του για τα θέματα του Νομού Μεσσηνίας».

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