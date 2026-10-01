Ερυθρός Σταυρός Καλαμάτας: Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας

Πρόγραμμα για εθελοντική προσφορά στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. θα υλοποιήσει το Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες που θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς το χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία τους και να συμμετέχουν σε δράσεις για τη στήριξη των συνανθρώπων τους.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εθελοντές ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και παράλληλα, να γνωρίσουν το ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην εκπαίδευση:

- Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον.

- Να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους, δύο συστατικές επιστολές, σύντομο βιογραφικό σημείωμα & δύο φωτογραφίες

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 65ο.

- Να διαθέτουν καλή κατάσταση υγείας.

- Δεσμεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει των θεμελιωδών αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, του καταστατικού του ΕΕΣ, καθώς και του κώδικα δεοντολογίας των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

- Δεσμεύονται από τις ισχύουσες πολιτικές του ΕΕΣ για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

- Να διαθέτουν ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στους στόχους και το έργο των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. καλούνται να ενισχύσουν τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Καλαμάτας, τις έκτακτες δράσεις και τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και γενικότερα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη οικογενειών, παιδιών, ανέργων, αστέγων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, προσφύγων και μεταναστών, ατόμων και κοινοτήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές καθώς και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

“Γίνεται εθελοντής κοινωνικής πρόνοιας! Η προσφορά σου είναι σημαντική”, αναφέρει σε μήνυμά του το Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Καλαμάτας, καθημερινά από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2721088313 και 2721087737. mail: depkalamata@redcross.gr.