Δημόσια διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ ξεκινά η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση της θέσης της Πελοποννήσου ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2028–2034 ξεκινά η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η διαδικασία θα αναπτυχθεί και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαρτίου 2027.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σπύρο Ζαχαριά και τον περιφερειακό σύμβουλο Κορινθίας και εντεταλμένο σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκο Λέγγα. Το πλαίσιο της διαδικασίας παραδόθηκε στις περιφερειακές παρατάξεις, προκειμένου να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις πριν από την τελική έγκρισή του στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο κόστος παραγωγής, στη διαχείριση του νερού, στην κλιματική ανθεκτικότητα, στο εισόδημα των παραγωγών, στην κτηνοτροφία και στους νέους αγρότες. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι συνεργασίες, η μεταποίηση, οι εξαγωγές και η αξιοποίηση της καινοτομίας και των δεδομένων.

«Θέλουμε μια διαδικασία ουσιαστική, ανοικτή και αξιόπιστη, που θα δώσει πραγματικό λόγο στους ανθρώπους της παραγωγής και θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη ημέρα της αγροτικής οικονομίας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Ο Σπύρος Ζαχαριάς ανέφερε ότι η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ πρέπει να ξεκινήσει «από τα πραγματικά προβλήματα του χωραφιού και της κτηνοτροφικής μονάδας και να καταλήξει σε εφαρμόσιμες λύσεις».

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Λέγγας επισήμανε ότι στόχος είναι ένας οργανωμένος διάλογος «με κανόνες, τεκμηρίωση και λογοδοσία», ώστε τα συμπεράσματα να μετατραπούν σε συγκεκριμένες διεκδικήσεις και πολιτικές.

Η διαδικασία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαρτίου 2027 και τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός «Περιφερειακού Συμφώνου έως το 2035». Η Περιφέρεια συνοψίζει την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας στο σύνθημα «Πελοπόννησος 2035 – Από την Επιδότηση στην Ανθεκτική Παραγωγική Δύναμη».