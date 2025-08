Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Δεκαήμερο ταξίδι μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το ταξίδι διοργανώθηκε από το "StudyTours", σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και το St Andrew’s College Language Schools, και περιλάμβανε διαμονή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο University of Essex. Οι μαθητές παρακολούθησαν καθημερινά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, ενώ συμμετείχαν σε ένα πλήρες πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και διαπολιτισμικής συνείδησης. Στο πλαίσιο του ταξιδιού, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν: Το κέντρο του Λονδίνου, το British Museum, την Oxford Street. Τα μουσεία στο South Kensington (Natural History, Science Museum). Το Madame Tussaud’s, την παράσταση "Matilda the Musical", την εμπειρία Shrek’s Adventure, καθώς και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Τις πόλεις Cambridge, Colchester, και το παραθαλάσσιο Clacton-on-Sea Παράλληλα, εντός του campus, οι μαθητές συμμετείχαν σε πλήθος απογευματινών και βραδινών δραστηριοτήτων όπως: Karaoke, badminton, football, tennis, dance lessons, board games, movie night, basketball, nail painting, conversation club, bingo night, bracelet making, quiz night, colouring in και άλλες δημιουργικές και διασκεδαστικές δράσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ταξιδιού ήταν η επαφή των μαθητών με συνομηλίκους τους από όλο τον κόσμο. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με παιδιά από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από Τουρκία, Κίνα, Κορέα, Βραζιλία και διάφορες χώρες της Αφρικής, ενισχύοντας έτσι τις κοινωνικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα του ταξιδιού συνδύασε τη γλωσσική εκπαίδευση με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση με άλλους νέους, προσφέροντας στους μαθητές μια αξέχαστη εμπειρία ζωής και πολύτιμα εφόδια για το μέλλον.

Οι συμμετέχοντες ενθουσιάστηκαν με το εκπαιδευτικό ταξίδι, δηλώνοντας πως η εμπειρία ήταν μοναδική, γεμάτη νέες γνώσεις, φιλίες και αξέχαστες στιγμές. Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια των μαθητών που συμμετείχαν στο ταξίδι: «Ήταν το πρώτο μου ταξίδι, και ομολογώ πως το αγάπησα πάρα πολύ. Αυτές οι μέρες που περάσαμε όλοι μαζί μου φάνηκαν ξεχωριστές, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ! Έκανα πολλούς καινούργιους φίλους, και από την Ελλάδα, και από το εξωτερικό! Ήταν μια εμπειρία φανταστική! Αγάπησα πολύ τα αξιοθέατα της Αγγλίας, και τα άτομα εκεί! Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να γίνει ξανά ένα τέτοιο όμορφο ταξίδι». «Εγώ πέρασα τέλεια, γνώρισα καινούρια άτομα και χαρακτήρες και κάναμε πολύ καλή παρέα, διασκέδασα πάρα πολύ με κάθε διαφορετική δραστηριότητα και, παρά την κούραση, οι εκδρομές στο Λονδίνο και αλλού ήταν υπέροχες». «Αυτό το ταξίδι ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα για πολλούς λόγους... Εκτός του ότι ήταν το πρώτο μου ταξίδι χωρίς τους γονείς, η εμπειρία των μαθημάτων σε άλλη χώρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο! Κάναμε εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα μέσα από έναν διαδραστικό, διασκεδαστικό και καθόλου βαρετό τρόπο. Επιπλέον, γνωρίσαμε παιδιά από διαφορετικά μέρη του κόσμου και, το πιο σημαντικό, δεθήκαμε μεταξύ μας και χτίσαμε νέες φιλίες». «Η εμπειρία μου ήταν εξωπραγματική! Η εκδρομή μου στην Αγγλία ήταν τέλεια, επισκεφτήκαμε πολλούς χώρους, μουσεία και μέρη που δεν θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε. Αλλά όταν ήμουν στην εκδρομή δεν ήθελα να σκεφτώ το τέλος, δεν πρόλαβα να σκεφτώ τους γονείς μου ούτε να μου λείψουν. Κουραστήκαμε πολύ αλλά άξιζε από κάθε πλευρά, θα θυμάμαι τα πάντα για πάντα, είναι μια εμπειρία που θα την λέω και θα την κρατώ, όλα τα πράγματα εκεί ήταν τέλεια, ελπίζω να ξαναπάω».