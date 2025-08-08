17o Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας: Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις 15 νέων ομογενών

Με ξενάγηση στο νέο μουσείο της Ακρόπολης και περιήγηση στον Ιερό Βράχο των Αθηνών ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη το 17ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για νέους ομογενείς.

Ενα πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά.

Στο πρόγραμμα παρείχαν και φέτος υποστήριξη η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας.

Στο φετινό Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 15 νέοι και νέες ομογενείς ελληνικής (κυρίως μεσσηνιακής) καταγωγής από την Αμερική και τον Καναδά, φοιτητές διακεκριμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Το πρόγραμμα συνδύασε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με εκπαιδευτικές εκδρομές και πολιτιστικές επισκέψεις. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Ανάκτορο του Νέστορα και το Νιόκαστρο της Πύλου, στην Απάνω Πόλη της Κυπαρισσίας, στην Αρχαία Μεσσήνη, στην Αρχαία Ολυμπία, στη Λακωνική Μάνη, καθώς και στην Κορώνη.

Στην Καλαμάτα, οι σπουδαστές περιηγήθηκαν με ξεναγούς τον εκπαιδευτικό Γιώργο Αργυροηλιόπουλο και τον υιό του, επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και το Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας, τη Συλλογή

Παραδοσιακών Ενδυμασιών Βικτωρίας Καρέλια και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας.

Επισκέφθηκαν επίσης τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, όπου τους καλωσόρισε με πνευματικό λόγο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Σημαντική στιγμή για το πρόγραμμα αποτέλεσε η επίσκεψη στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, με γνωριμία με τα μεσσηνιακά προϊόντα του τόπου και προσφορά γεύματος, καθώς και οι κρουαζιέρες στον Μεσσηνιακό Κόλπο και στη Σφακτηρία, τη Σαπιέντζα και το Χελωνάκι.

Στο Μανιατάκειο Ίδρυμα στην Κορώνη οι σπουδαστές παρακολούθησαν εικαστική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών, σεμινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου και διάλεξη για την τοπική οικονομία. Η εκπαιδευτική εκδρομή στον Ταΰγετο (Νέδουσα) αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες, χάρη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας Καλαμάτας, και ιδίως στους εκπαιδευτικούς Γιώργο Αργυροηλιόπουλο και Ιωάννα Ραβάνη.

Ο φιλοσοφικός περίπατος στην Costa Navarino με θέμα τη δημοκρατία ήταν μία ακόμα αξιομνημόνευτη εμπειρία για τους 15 ομογενείς.