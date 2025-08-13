Καθηγητής του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Ρώμη

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, εκπαιδευτικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Αντώνιος Δεμπεγιώτης, καθηγητής Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας, συμμετείχαν από τις 28 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Ρώμη με θέμα «Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education».

Το σεμινάριο ανέδειξε τον ρόλο της τέχνης ως εργαλείου ενίσχυσης της αυτοέκφρασης, της ενσυναίσθησης και της ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από δραστηριότητες όπως ζωγραφική, τρισδιάστατες δημιουργίες, κολάζ, πηλός, μικτές τεχνικές και φωτογραφία, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας, καλλιέργειας δημιουργικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και συνεργασίας. Οι βιωματικές ασκήσεις και τα παιχνίδια ρόλων έδειξαν πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως «ελεύθερη γλώσσα» που βοηθά τους μαθητές να εκφράζονται και να ξεπερνούν συναισθηματικές δυσκολίες. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες του Erasmus+ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών στη σχολική τάξη.