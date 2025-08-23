Σε σεμινάριο στην Κοπεγχάγη η διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Το σεμινάριο ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Ανοίγοντας παράθυρο στην Ευρώπη, χτίζουμε ένα συμπεριληπτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχολείο» και διοργανώθηκε από το Teachers Academy – Europass.

Σε αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία και Ουγγαρία, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες και παρουσίασαν καλές πρακτικές ηγεσίας που έχουν εφαρμόσει στα σχολεία τους. Οι πρακτικές αυτές ανέδειξαν πώς η ηγεσία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αλλαγής, ενδυνάμωσης και καλλιέργειας ενός κλίματος συνεργασίας και καινοτομίας στη σχολική κοινότητα.

“Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης, έμαθαν πώς να διαμορφώνουν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά το όραμα του σχολείου τους, καθώς και πώς να αξιοποιούν την συναισθηματική νοημοσύνη, την ενεργητική ακρόαση και την ενσυναίσθηση στην καθημερινή σχολική πράξη.

Η συμμετοχή της Διευθύντριας στην κινητικότητα αυτή ενισχύει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας και συμβάλλει στην εισαγωγή σύγχρονων, συμμετοχικών μορφών ηγεσίας, που στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού και δημιουργικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος”, καταλήγει η ανακοίνωση του σχολείου.