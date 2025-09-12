Αγιασμοί στα σχολεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Με αισιοδοξία και χαμόγελα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας παραβρέθηκε στους αγιασμούς που τελέστηκαν στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύλου, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο κ. Καρβέλας απηύθυνε χαιρετισμό, ευχόμενος σε όλους μια δημιουργική και γεμάτη χαρές σχολική χρονιά: “Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, για να μοιραστούμε την έναρξη της καινούριας σχολικής χρονιάς. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να γεμίσουν αυτή τη χρονιά με όμορφες εμπειρίες, νέα όνειρα και αληθινές φιλίες. Στους εκπαιδευτικούς μας, εύχομαι έμπνευση και δύναμη, γιατί κρατούν στα χέρια τους το πιο σημαντικό έργο, τη μόρφωση της νέας γενιάς.

Και στους γονείς, να καμαρώνουν κάθε μέρα για τα παιδιά τους. Είμαι εδώ για να στηρίξω εσάς, το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις των υποδομών του Δήμου μας.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με υγεία και χαμόγελα!”.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της σχολικής κοινότητας, στηρίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο τις ανάγκες των μαθητών και των σχολείων.