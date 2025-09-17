Δωρεά στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας - Τιμήθηκε η Ομογενής Εφη Βασιλείου (βίντεο)

Τιμητική εκδήλωση – βράβευση προς τιμήν της Έφης Βασιλείου για την διοργάνωση της συναυλίας που έγινε με τους Χρήστο Νικολόπουλο, Πίτσα Παπαδοπούλου και Στέλιο Διονυσίου στο Ανοιχτό Θέατρο για την κάλυψη ελλείψεων του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας, καθώς και για την δωρεά κλιματιστικών μονάδων από την ίδια πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Γυμνασίου.

Η Ομογενής Έφη Βασιλείου είναι ιδρύτρια του Μεσσηνιακού Συλλόγου “Υπαπαντή” στις ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου “Προμηθέας” στη Φλόριντα.

Ο διευθυντής του σχολείου Γιώργος Κίντζιος σημείωσε πως η προσφορά αυτή βελτιώνει τις συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης, αποτελώντας απόδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης για τη σχολική κοινότητα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε πως ο Δήμος προσπαθεί διαρκώς να δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα σχολεία, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελιχτούν. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως η Ομογένεια υπήρξε διαχρονικά η μεγάλη δύναμη της πατρίδας μας, σχολιάζοντας πως το έζησε προσωπικά όταν πήγε στη Μελβούρνη για να παραστεί στην τελετή των εγκαινίων του δρόμου που αφιερώθηκε στην Καλαμάτα (Kalamata Place). O κ. Βασιλόπουλος στάθηκε στην διαχρονική προσφορά τόσο της Έφης Βασιλείου, όσο και της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά.

O πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Λεωνίδας Λιάππας σχολίασε πως οι αποστάσεις δεν σβήνουν τους δεσμούς με την πατρίδα, αλλά αντίθετα τους δυναμώνουν. Ο ίδιος παρατήρησε πως μέσα από τη δωρεά της κας Βασιλείου θα βελτιωθεί το περιβάλλον της μάθησης, τονίζοντας πως με τέτοιες πρωτοβουλίες η Ομογένεια δείχνει πως δεν ξεχνά τον τόπο της και ότι στηρίζει τις νέες γενιές.

Από την πλευρά της, η Έφη Βασιλείου εξέφρασε την χαρά της για το ότι μπόρεσε να καλύψει έστω αυτό το μικρό μέρος για τις ανάγκες του σχολείου. Η ίδια επεσήμανε πως ο στόχος της συναυλίας δεν επετεύχθη, ωστόσο με την βοήθεια των συλλόγων που εκπροσωπεί η δωρεά μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Η κα Βασιλείου συμπλήρωσε πως στην Αμερική γίνονται προσπάθειες να προωθηθεί η ελληνική γλώσσα, προτρέποντας τους μαθητές του Γυμνασίου να εστιάσουν στα Αρχαία.

Στη συνέχεια, σε κλίμα συγκίνησης, της απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δωρεά της και τη στήριξη προς το σχολείο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, σε συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου.