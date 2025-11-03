Αντίδραση του Μίλτου Χρυσομάλλη: “Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν είναι πινέζες στον χάρτη”

“Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν είναι πινέζες στον χάρτη”, επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. Μίλτος Χρυσομάλλης, εκφράζοντας την αντίδρασή του στο κλείσιμο 4 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Πεταλίδι, Θουρία, Μελιγαλά και Κυπαρισσία. Κι ελπίζει η κυβέρνηση να μην επιτρέψει ακόμα μια εξαφάνιση της κρατικής παρουσίας από την ελληνική επαρχία.

Ειδικότερα, ο Μίλτος Χρυσομάλλης σημειώνει σε δήλωσή του:

“Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 4 καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. στη Μεσσηνία, χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές του νομού, χωρίς να εξεταστούν οι συνέπειες στον πληθυσμό, χωρίς να δοθούν συγκεκριμένες και σαφείς εγγυήσεις για τη συνέχιση της καθολικής υπηρεσίας με τρόπο ικανοποιητικό, αλλά κυρίως προσιτό και εύκολο για τους ηλικιωμένους κατοίκους της Μεσσηνιακής υπαίθρου, αποτελεί σημαντικό πλήγμα σε κάθε προσπάθεια αντιστροφής στην εγκατάλειψη που βιώνει η ελληνική επαρχία.

Αναγνωρίζω την ανάγκη εξυγίανσης των ΕΛ.ΤΑ. και της βελτίωσης των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ στο όνομα αυτής της βελτίωσης τον εξαναγκασμό των συνταξιούχων συμπολιτών μου να πρέπει να εξυπηρετηθούν από καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. έως και 30 χιλιόμετρα μακριά από τα 4 καταστήματα που κλείνουν. Και στην περίπτωση μάλιστα της Κυπαρισσίας από το κατάστημα της Ζαχάρως στο νομό Ηλείας, όπως τα ίδια τα ΕΛ.ΤΑ. αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους.

Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα κριτήρια για την παύση λειτουργίας των καταστημάτων, κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες επικοινωνίας, το οδικό δίκτυο, την ηλικία του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την επίδραση που θα είχε το κλείσιμο στις τοπικές κοινωνίες. Τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. δεν είναι απλά πινέζες στον χάρτη.

Περιμένω η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να αναβάλει το κλείσιμο των καταστημάτων και να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της. Και ελπίζω η Κυβέρνηση, μετά τη σχετική συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης την Τρίτη στη Βουλή, οι οποίες θα εξετάσουν το ζήτημα, να μην επιτρέψει ακόμα μια εξαφάνιση της κρατικής παρουσίας από την ελληνική επαρχία. Μια κρατική παρουσία που πρέπει να λειτουργεί κοινωνικά, να διευκολύνει τους πολίτες ειδικά στην απομόνωση της επαρχίας και να στέκει αρωγός και όχι εμπόδιο στην ανάπτυξη και την αποκέντρωση. Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι περιουσία του ελληνικού λαού, έχουν χρηματοδοτηθεί για την επιβίωσή τους αδρά από το υστέρημα του ελληνικού λαού και πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως πάροχοι καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας”.