Αιμοδοσία διοργανώνει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Ενημερώνει ότι η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο του Νοσοκομείου Καλαμάτας και στέλνει μήνυμα πως “η αιμοδοσία είναι, απόδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο δωρίζεται”

Ενημερώνοντας για την εθελοντική αιμοδοσία η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας παρατηρεί:

“Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 κιλών μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Η αιμοδοσία είναι μια διαδικασία απολύτως ασφαλής και ακίνδυνη για τον

αιμοδότη. Δίνουμε περίπου το 1/20 του όγκου του αίματός μας, όγκος που αναπληρώνεται μέσα σε 10 λεπτά, αφού απολαύσουμε ένα χυμό από πορτοκάλι και ένα σνακ. Ο υποψήφιος αιμοδότης ελέγχεται από γιατρό πριν την αιμοληψία (λήψη ιατρικού ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και αιματοκρίτη ή αιμοσφαιρίνης), έτσι που να διασφαλίζεται τόσο η καλή υγεία του δότη, όσο και του λήπτη.

Ο εθελοντής αιμοδότης έχει τα παρακάτω οφέλη: α) Πάνω από όλα είναι η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας και το αναντικατάστατο συναίσθημα του αλτρουϊσμού και της προσφοράς. β) Η δωρεάν και υποχρεωτική εξέταση του αίματος του δότη για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του αίματος (π.χ. ηπατίτιδες, ΑΙDS, σύφιλη κλπ.). (Η ενημέρωση γίνεται μόνο σε προσωπική βάση, με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων). γ) Η αιμοδοσία συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίματος και είναι διαδικασία αναζωογόνος για τον οργανισμό μας. δ) Η απόκτηση κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη, στην οποία αναγράφονται οι αιμοληψίες που συμμετείχε ο δότης, καθώς και η Ομάδα αίματος. Για την ενεργοποίηση της κάρτας αιμοδότη, απευθυνθείτε στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας (Ε.Μ.Α.), στο τηλ. 215 2157865.

Όταν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο αίμα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας ή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο που έχει ορίσει το ΔΣ της ΕΛΜΕ”.