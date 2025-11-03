Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος για τη ΒΙΠΕ Καλαμάτας

Πλημμύρισε και πάλι το Σάββατο το πρωί, με μια βροχή όχι έντονη, ο κύριος δρόμος πρόσβασης στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας, αυτός που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη Συκική και η πρόσβαση προς τις επιχειρήσεις είναι από προβληματική μέχρι κι επικίνδυνη.

Αιτία για το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια(!), φαίνεται να είναι το αποστραγγιστικό κανάλι του ΓΟΕΒ (αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου) στην ανατολική πλευρά, που τα νερά του δεν έχουν διέξοδο, επιστρέφουν και πλημμυρίζουν την περιοχή.

“Όταν βρέχει λίγο παραπάνω, αυτό γίνεται πάντα”, επισήμανε στην “Ε” ο επιχειρηματίας Διονύσης Καραχάλιος (έπιπλα κουζίνας), που η επιχείρησή του βρίσκεται στο σημείο της πλημμύρας. Παρατήρησε ότι “ήρθαν από την Περιφέρεια και καθάρισαν το ρέμα του ΓΟΕΒ, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε”. Σημείωσε πως “δεν ξέρουμε τι γίνεται στο υπόγειο τμήμα του ρέματος, στον εθνικό δρόμο, όπου τα νερά δεν βρίσκουν διαφυγή και προκαλούν πλημμύρα” και ζήτησε “να εξετάσουν κάτι ουσιαστικό ως λύση, μια παρέμβαση για να ρίχνουν τα νερά στο ποτάμι, στον Αρι”

Γ.Σ.