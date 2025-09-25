Εκδήλωση μνήμης για τα Τέμπη στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου προσκαλεί τους πολίτες της Καλαμάτας και των πέριξ περιοχών στην εκδήλωση κι ενημερώνει ότι διοργανώνεται με αφορμή γκράφιτι που φιλοτέχνησαν παιδιά του σχολείου, για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το τραγικό συμβάν αλλά και να διατηρήσουν στη μνήμη των νεότερων όσα συνέβησαν και μας αφορούν όλους! Θα μιλήσουν οι Σταυρούλα Βασιλοπούλου - μαθήτρια, Παύλος Ασλανίδης - πατέρας θύματος, Ξενοφών Κοντιάδης - συνταγματολόγος και Γιώτα Παπαγεωργίου - ψυχολόγος. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης.
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 17:06
Εκδήλωση μνήμης για τα Τέμπη στο 3ο Γυμνάσιο ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκδήλωση μνήμης και ενημέρωσης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, το άλλο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα.
Κατηγορία Παιδεία